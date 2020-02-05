760 انتهاك حوثيا بحق المدنيين في شهر

المصدر: (عدن-البيان)

كشف تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيا الحوثي 760 انتهاكاً بحق المدنيين، وذلك في الفترة الممتدة ما بين العاشر من ديسمبر 2019 وحتى العاشر من يناير 2020.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها إن الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وزراعة الألغام والقنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة«.

وسجل فريق الرصد الميداني (46) حالة قتل بينهم (7) نساء، و(13) طفلاً، عوضاً عن (17) شخصاً آخرين قتلوا نتيجة الألغام الأرضية، و (8) أشخاص قتلوا بإطلاق النار المباشر، إضافة إلى(5) حالات قتل نتيجة أعمال القنص.

وبحسب التقرير فقد وثقت» (13) حالة إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و(12) حالة إصابة نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان.