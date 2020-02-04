الحديدة.. هجوم حوثي ينتهي بانتصار القوات المشتركة

المصدر: عدن - وكالات

كسرت القوات المشتركة في محافظة الحديدة، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وقال المركز الإعلامي نقلاً عن مصدر ميداني، إن «القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وخاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي الميليشيا واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة». وأكد المصدر أن «القوات المشتركة تمكنت من التصدي لهجوم الميليشيا وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها».

من جهتها حاولت ميليشيا الحوثي التسلل صوب أحياء سكنية محررة في شارعي صنعاء والخمسين وعلى مقربة من نقاط الرقابة التي تشرف عليها لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وفقاً لمصدر عسكري في القوات المشتركة. وأضاف المصدر أن الميليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف B10 الأحياء السكنية من بين منازل المواطنين في حارتي الضبياني و 7 يوليو كـتغطية نارية لعناصرها المتسللة من جهة معسكر الدفاع الساحلي وسيتي ماكس ولكن دون جدوى.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مخزناً تابعاً للجيش الوطني في معسكر صحن الجن شرق مدينة مأرب، شمال شرق اليمن.

ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري إن «مقذوفاً أطلقته ميليشيا الحوثي استهدفت أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب يحوي كميات من الألغام والمتفجرات».

وأوضح المصدر، أن «تلك المخلفات كانت الميليشيا قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها من قبل الجيش تمهيداً لإتلافها وتفجيرها».

وأضاف، أنه تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف، مؤكداً عدم وجود أي خسائر في الأرواح.