السعودية تعلن تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في الرياض

المصدر: وام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في إحدى مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

وأشار أبا الخيل أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، "عترة" تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مذكراً بأن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.