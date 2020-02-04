الكشف عن مصير المصريين المشتبه في إصابتهما بكورونا

المصدر: وكالات

قال سفير مصر لدى الصين محمد البدري، إن المصريين الممنوعين من العودة لمصر، لن يسمح لهما بالسفر إلا بعد 14 يوما.

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة "دي إم سي" المصرية، إلى أن السلطات الصينية تأكدت من ارتفاع درجة حرارتهما، موضحا أن ما تقوم به الصين في مكافحة الفيروس، لا تستطيع أي دولة أخرى في العالم أن تقوم به، لافتا إلى أن الصين تدافع عن العالم بمكافحة هذا الفيروس.

وتابع أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة شفاء المصابين بفيروس "كورونا" في الصين، وهذا مؤشر على تراجع تأثير الفيروس في المرحلة المقبلة، معقبا: "مفيش علاج للفيروس حتى الآن، ونسبة الوفيات تقتصر على كبار السن والمصابين بالأمراض".