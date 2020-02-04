الملك سلمان وبوتين يؤكدان التعاون لاستقرار سوق النفط

المصدر: (الرياض، موسكو - وكالات)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

كما أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الملك سلمان وبوتين اتفقا على تنسيق الجهود بصيغة «أوبك»، لضمان استقرار السوق النفطي.

كان دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، قد صرح، في وقت سابق، بأن الرئيس بوتين على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيراً إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.

وكانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلت عن مصادر مطلعة أن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، أي بنسبة 20% من إجمالي الطلب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.