عباس يلمح لاستمرار العلاقة مع إسرائيل

المصدر: (رام الله - أ.ف.ب)

ألمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إلى أن علاقات السلطة مع واشنطن وإسرائيل لم تقطع. وقال خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة في رام الله: سنتابع ما قلناه، وإذا استمر الأمريكان في هذا المشروع فالمقاطعة موجودة.

وجدد عباس التهديد بقطع العلاقات الأمنية، وقال: قلنا لن نعمل مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، وبقيت قناة واحدة وهذه القناة يجب أن تقطع، في إشارة إلى العلاقات الأمنية. وعن العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، قال: كذلك مع إسرائيل لا يوجد الآن أي علاقة إلا الأغراض التي يبيعونا إياها ونشتريها منهم، والتنسيق الأمني.