الأمم المتحدة: «داعش» ينظم صفوفه في شكل «عصابات»

المصدر: (نيويورك-وكالات)

قال تقرير للأمم المتحدة، إن تنظيم «داعش» الإرهابي ينظم صفوفه في شكل «عصابات»، وعاد بقوة للعمل في سوريا والعراق، وذلك بعد نحو 4 أشهر من تحذيرات دولية، من أن التدخل التركي في شمالي سوريا، سيعطي قبلة الحياة للتنظيم.

ونقلت صحيفة دير شبيغل الألمانية، تأكيد التقرير أن «داعش كسب أرضاً جديدة في منطقة نفوذه الرئيسة، وبدأ بالفعل تأكيد وجوده في سوريا والعراق، عبر تنفيذ هجمات جريئة، والدعوة لفرار المقاتلين من مراكز الاحتجاز والتخطيط لذلك، واستغلال مواطن الضعف في البيئة الأمنية في البلدين».

وأوضحت الصحيفة أن التقرير الأممي الذي قدم مؤخراً لمجلس الأمن، يعتمد على استنتاجات ومعلومات عدد من الوكالات الأمنية التابعة للدول الأعضاء.

ولا تزال محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، خاضعة لهيمنة جماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكنها تحتضن أيضاً من انتقل إليها من إرهابيي «داعش»، وفق التقرير. وأشار إلى أجزاء من العراق، خاصة المنطقة الحدودية مع سوريا، تشكل بيئة آمنة تسمح بتنقل مقاتلي «داعش».