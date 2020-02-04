وزير التعليم المصري يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري ، حقيقة ما تردد حول تأجيل بدء النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وقال شوقى، على صفحته على الفيسبوك: "أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات علي صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء حيث أن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة.

وأضاف قائلا: دعونا "لا نختلق حالة من الهلع" ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة.

وشدد على أنه لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي ولا نية للتأجيل، وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها.