البحرين تؤكد عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا

المصدر: وام

أكدت مملكة البحرين أمس أنه لم يتم إلى الآن تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة .

ونفت وزارة الصحة - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - ما تم نشره في أحد الصحف المحلية الأجنبية حول اشتباه إصابة طالبين عائدين من ووهان الصينية بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل مراقبة انتشار الفيروس في العالم، واتخذت عددا من التدابير الاحترازية بما في ذلك الفحص في المنافذ الرئيسية للبحرين.

كما أكدت أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات الوقائية تماشيًا مع الإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمراكز العالمية الرئيسية لمكافحة الأمراض.