أول ظهور لمبارك بعد وعكة صحية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، أول صورة لجده بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك وأدخل على إثرها إلى المستشفى.

وظهر مبارك مرتديا روبا منزليا، فيما كان حفيده عمر يقبل رأسه، وعلق على الصورة قائلا: "‏كل الحب والتقدير". وحظيت الصورة على "إنستغرام" بتفاعل كبير، وذلك بعد نحو 5 ساعات من نشرها، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

يشار إلى أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أجرى مساء "الخميس" الماضي عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية أن مبارك دخل المستشفى الثلاثاء الماضي، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية من أجل تحديد حالته الصحية.

وفيما بعد أجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.