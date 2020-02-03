بالملابس الواقية .. وزيرة الصحة المصرية تستقبل العائدين من الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي انتشر فيها فيروس "كورونا" القاتل.

وارتدى المسؤولون الزي الواقي قبيل وصول المصريين العائدين على متن طائرة الإغاثة في مطار العلمين غربي مصر.

ووصل بعد ظهر اليوم الاثنين إلى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصري تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية.

وهبطت طائرة تابعة لوزارة الطيران المدني في مطار العلمين وعلى متنها 290 مصريا و11 رضيعا، وفق المصدر نفسه.

وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومترا شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأكدت الوزارة أنه تم إخلاء أحد المستشفيات في مرسى مطروح وتجهيزه لاستقبال أي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

ورافق طاقم طبي من ستة أفراد العائدين على متن الطائرة، وفق المصدر نفسه.

وكانت وزيرة الصحة المصرية تفقدت أمس، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ncov للمصريين القادمين من الصين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار الفيروس.