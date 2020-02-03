القوات المشتركة تسقط «درون» حوثية في الدريهمي

المصدر: عدن - البيان

أسقطت القوات اليمنية في الساحل الغربي اليمني، أمس، طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن قوات اللواء الثالث مشاة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي، حيث قام الجنود باستهدافها وإسقاطها.من جهة أخرى، تلقّت ميليشيا الحوثي ضربة قاسية في جبهات القتال في نهم والجوف، حيث أسفرت المواجهات الدائرة في جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء عن تغيّر مسار المعارك لصالح القوات المشتركة التي أعلنت استعادة السيطرة على جبال عيقب الاستراتيجية المحاذية لجبال يام، وسقوط عشرات القتلى من الميليشيا، فيما تم استدراج مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام، وباغتتها القوات المشتركة بهجوم مفاجئ في النهم، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوفها.

وذكرت مصادر عسكرية أن مواجهات ضارية دارت بين وحدات من قوات الجيش وعناصر حوثية في جبهة نهم، انتهت بسيطرة قوات الجيش على جبال عيقب الاستراتيجية المحاذية لجبال يام. وأضافت المصادر أن أهمية السيطرة على جبال «عيقب» تكمن في كونها أهم خطوط الإمداد للميليشيا الحوثية.

في الغضون، شنّ طيران التحالف العربي أمس غارتين جويتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف. وقالت مصادر إن طيران التحالف استهدف ثلاثة أطقم تحمل على متنها رشاشات في جبهة الغيل.