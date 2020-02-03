الحكومة اليمنية تنفي عقد مفاوضات ثنائية مع ميليشيا الحوثي

المصدر: (عدن- البيان)

نفت الحكومة اليمنية جملة وتفصيلاً وجود أي مفاوضات ثنائية مع ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب أو غيرها من المناطق المحررة ، بالتزامن واعتراض ميليشيا الحوثي على ترتيبات منظمة الصحة العالمية الخاصة بنقل المرضى من مطار صنعاء الى الأردن ابتداء من صباح اليوم الاثنين.

ونفى مصدر حكومي مسؤل جملة وتفصيلاً كل ما ذكر عن عقد لقاءات أو محادثات بين قيادة محافظ محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع ميليشيا الحوثي. واكدت ان فريق المفاوضين عنها هو المخول بملف الحوار مع الميليشيا بهدف الوصول إلى حل سياسي للازمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث.