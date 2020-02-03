إدارة ترامب تدعو البرهان لزيارة واشنطن

المصدر: (الخرطوم - البيان)

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أنّ رئيسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة.

وأكد أنّ الدعوة تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة، دعاه لزيارة الولايات المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، فيما أعرب البرهان عن ترحيبه بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

في الأثناء، وصل رئيس الوزراء السوداني، د.عبدالله حمدوك،أمس، إلى جيبوتي، في سادس محطاته الأفريقية التي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية.

وبدأ حمدوك زيارته إلى جيبوتي، التي تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس إسماعيل عمر جيلي. وكان في استقبال حمدوك بالمطار، رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد، وعدد من المسؤولين.

ويرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة، عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق ركن جمال الدين عبدالحميد.

وفور وصوله، بحث حمدوك مع نظيره الجيبوتي، العلاقات المشتركة بين البلدينن وسبل تطويرها. وشهدت شوارع جيبوتي العاصمة، مظاهر احتفالية بوصول حمدوك، حيث تزينت شوارعها بالعلم السوداني.