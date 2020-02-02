جبهات نهم والجوف تلتهم ميليشيا الحوثي

المصدر: عدن- البيان

تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في نهم، والجوف، ونجحت القوات المشتركة في استرجاع مواقع مهمة من الميليشيا في نهم بإعادة السيطرة على قرن عيقب الاستراتيجي المحاذي لجبال يام ومقتل عشرات الحوثيين، فيما استدرجت القوات المشتركة الميليشيا بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون غرب الجوف، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى قبل فرار الباقي.

ونجحت القوات المشتركة في استعادة زمام المبادرة في جبهة نهم شرق صنعاء، حيث شنّت القوات المشتركة هجوماً كبيراً على عدد من المواقع المهمة والكبيرة في جبهة نهم شمال محافظة مأرب بعد يوم من سيطرة ميليشيا الحوثي عليها، حيث قتل نحو 35 حوثياً وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء. وقالت مصادر: إن القوات المشتركة استعادت السيطرة على قرن عيقب الاستراتيجي المحاذي لجبال يام. وتأتي أهمية السيطرة على جبال عيقب كونها تعد خط إمداد مهماً للميليشيا.

من جهتها قالت مصادر: إن ميليشيا الحوثي قامت بتعزيزات جديدة في جبهة نهم، وتتكون التعزيزات من مجاميع مسلحة ودبابات وعربات مدرعة ومدافع ورشاشات وأطقم عسكرية، إضافة إلى قناصات أمريكية حديثة كانت ضمن أسلحة أخرى بمعسكرات ومخازن الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء وضواحيها.

من جهة أخرى، تشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي، تلقت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وقالت مصادر عسكرية: إن القوات المشتركة استدرجت مسلحين حوثيين بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون غرب الجوف، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

بالتزامن مع ذلك، شنّت طائرات التحالف غارات جوية استهدفت آليات عسكرية ومواقع الحوثيين في ذات الجبهة.

وفي مديرية الغيل، أفشلت قوات الجيش هجوماً حوثياً على مواقعها في جبال يام جنوب المديرية، وسيطرت على عربة مدرعة وأعطبت عربتين أخريين.

إلى ذلك، حوّلت ميليشيا الحوثي جامعة إب إلى وكر للتطرف ونشر الفكر الطائفي، ومنعت إقامة الحفلات الطلابية والاختلاط، وشكلت ميليشيا مسلحة تتولى مراقبة الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وبعد أسابيع من اقتحام ميليشياتها قاعة المحاضرات واختطاف عدد من الطلبة بحجة أنهم شاركوا في مجموعة على الواتس أب، وأبدوا فيها معارضتهم للميليشيا وممارساتها، اقتحمت الميليشيا أمس قاعة الاحتفالات في كلية الآداب ومنعت حفلاً نظمه قسم اللغة الإنجليزية بين طلابه بحجة وجود اختلاط ولأنهم لم يحصلوا على إذن مسبق.