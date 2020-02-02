وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان

المصدر: البيان الإلكتروني

وصلت طائرة سعودية، الأحد، إلى العاصمة الرياض وعلى متنها 10 طلاب أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، وسيبقى الطلاب تحت الحجر الصحي احترازيا.

وفي التفاصيل، وبعدما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأحد، تعليق الرحلات إلى مدينة "جوانزو" الصينية، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار يبدأ من مساء اليوم، أفادت المعلومات بأن طائرة سعودية أجلت طلاباً من مدينة ووهان الصينية، وأن الرحلة وصلت الرياض.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بأن هناك إجراءات صحية احترازية مع وصول الطائرة، حيث صعد طاقم طبي إلى الطائرة لاستقبال الطلاب الواصلين من الصين والكشف عليهم.

يذكر أن التلفزيون الرسمي السعودي كان ذكر، الأحد، نقلاً عن دبلوماسي سعودي أن المملكة أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

بدوره، ثمّن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشر من ووهان.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد علّقت رحلاتها من وإلى "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا، وفقا للعربية.

في سياق متصل، كان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد جدد منذ أيام عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.