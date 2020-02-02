الإمارات تؤكد مركزية حل الدولتين لسلام شامل

المصدر: القاهرة ــ وام

أكدت الإمارات دعمها لجميع الجهود الرامية نحو إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مشددة على أهمية تغليب العقل للتعامل بحكمة مع التطورات. كما شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال ترؤسه وفد الدولة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، على أهمية المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحوار هو الفرصة الأساسية والمثلى في سبيل التوصل لاتفاق السلام الذي يعد الخيار الاستراتيجي العربي الذي يجب أن نسعى إليه جميعاً. وأكد مركزية حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.

وفي قرار اعتمد بالإجماع، أعلنت الجامعة العربية «رفض صفقة القرن الأمريكية - الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».