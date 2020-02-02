أوراق عشماوي و36 آخرين إلى المفتي

المصدر: (القاهرة – وكالات)

أعلن مسؤولون قضائيون، أن محكمة مصرية، أحالت أمس أوراق هشام عشماوي، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة، تبنى الفكر الإرهابي، و36 آخرين، إلى المفتي، بعد إدانتهم بالإرهاب. واعتقل عشماوي في مدينة درنة بشرقي ليبيا أواخر عام 2018، وسلمته السلطات إلى مصر، التي جرى نقله إليها في مايو من العام الماضي.

وكانت محكمة عسكرية قد قالت في بيان، إن عشماوي أُدين في عدة جرائم، منها تدبير هجوم في 2014، أدى إلى مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا، والضلوع في محاولة اغتيال وزير داخلية سابق في عام 2013.

وأضاف البيان أن عشماوي قاد جماعة أنصار بيت المقدس، المتمركزة في سيناء، أخطر الجماعات الإرهابية في مصر، قبل أن تبايع الجماعة تنظيم داعش عام 2014. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الآخرين، البالغ عددهم 36 متهماً بالإرهاب.

وحددت المحكمة موعد جلسة جديدة في الثاني من مارس، للنطق بالحكم، بعد استطلاع رأي المفتي. وفي نوفمبر، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي في قضية إرهاب أخرى.