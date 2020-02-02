الكويت: الفحص الجيني للتأكّد من هوية الرفات المعثور عليها في العراق

المصدر: الكويت ـ د.ب.أ

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين أنه لا يمكن الجزم بأن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لرفات عثر عليها في العراق وقيل إنها تعود لأسرى كويتيين إلا بعد نقل هذه الرفات إلى الكويت وإجراء الفحص الجيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الهين القول إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية هي المعنية بفحص الرفات من خلال عملية التعرف على كل رفات من خلال قاعدة البيانات الجينية للأسرى.

وأوضح أن العثور على تلك الرفات سبق وأن صدر بشأنه بيان الخميس الماضي من اللجنة الثلاثية المعنية بقضية أسرى الكويت والتي تترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي تضمن الإعلان عن العثور على موقع الدفن سالف الذكر ورفع الرفات منه. وذكر الهين أن هناك قواعد عمل وبروتوكولاً موقعاً من جانب أعضاء هذه اللجنة بشأن عمليات البحث عن مواقع الدفن والتعامل مع الرفات التي يتم العثور عليها.