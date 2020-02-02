السيسي يجدد لعباس دعم مصر القضية الفلسطينية

المصدر: (القاهرة - أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، عبر إقامة دولة مستقلة «وفقاً للشرعية الدولية»، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

ثبات موقف

وأبلغ السيسي عباس «ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها»، وفق المصدر نفسه.

وأكد السيسي، في الوقت نفسه، أنه «في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية».