غوتيريش يدعو لوقف معارك إدلب

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس، إلى وقف «فوري» للمعارك في شمال غربي سوريا، مبدياً «قلقه البالغ» للتصعيد العسكري، بحسب المتحدث باسمه.

وجاء في بيان لستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش يجدد التأكيد أن «الهجمات التي تستهدف مدنيين وبنى تحتية مدنية (..) غير مقبولة». وأضاف «إن العمليات العسكرية التي تقوم بها الأطراف كافة، بما فيها عمليات ضد مجموعات توصف بالإرهابية ومن جانبها، يجب أن تحترم القواعد الملزمة للحق الإنساني الدولي، بما فيها حماية المدنيين والمنشآت المدنية».

وتابع المتحدث أن الأمين العام يعبر عن «قلقه البالغ للتصعيد العسكري القائم في شمال غربي سوريا ويدعو إلى وقف فوري للمعارك».