صادرات غزة تراجعت بمقدار النصف

المصدر: (غزة - د.ب.أ)

أظهر تقرير فلسطيني نشر أمس، انخفاض صادرات قطاع غزة إلى النصف بفعل ما تفرضه إسرائيل من قيود في إطار حصارها على القطاع والمتواصل منذ 13 عاماً.

وقال تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة غزة، إن عام 2019 لم يشهد سوى تصدير ثلاثة آلاف شاحنة من القطاع إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج. وأوضح التقرير أن الرقم المذكور يمثل ما نسبته 50 بالمئة من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار الإسرائيلي في عام 2007.

وأضاف: «لم يشهد عام 2019 أي تغير في واقع المعابر من حيث ساعات العمل وعدد الشاحنات الواردة ونوع وكمية البضائع الواردة، مع مواصلة منع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات».

وخلص التقرير إلى أن المطلوب حلول جذرية لتجنيب غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية عبر الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة الأفراد والبضائع من دون قيود.