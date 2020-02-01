تركيا تستبق سقوط سراقب بـ «قاعدة عسكرية»

المصدر: الحسكة - عبد الله رجا

في وقت يتقدم الجيش السوري على محور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وبات على مسافة قريبة من مدينة سراقب، فتحت الفصائل السورية العميلة لتركيا، جبهة جديدة في ريف حلب الشمالي، وشنت هجوماً مضاداً على مواقع للجيش السوري، في خطوة تحاول تركيا من خلالها تغيير قواعد الاشتباك في الشمال السوري.

وذكر موقع «ديلي صباح» التركي، نقلاً عن مصادر سورية محلية، أن الجيش التركي وضع نقطة مراقبة جديدة في محيط مدينة سراقب بريف إدلب شمالي سوريا. وحسب المصادر، فإن النقطة العسكرية الجديدة، تعد الثالثة من نوعها في محيط سراقب، التي ينشئها الجيش التركي، في محاولة لمنع تقدم الجيش السوري في المنطقة.