40 % من اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون في سوريا

المصدر: دبي - البيان

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 40% من اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل سوريا. ونقلت مواقع إعلامية لبنانية عن الوكالة الأممية إشارتها، في تقرير نشر أمس على موقعها الرسمي في لبنان، إلى أن مستويات التهجير ستبقى مرتفعة في عام 2020.

وكشفت (الأونروا) في تقريرها أن من بين 438 ألف لاجئ فلسطيني بقي في سوريا تعرض ثلثهم للتهجير لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الأزمة السورية.

الجدير ذكره أن آلاف المهجرين الفلسطينيين تركوا منازلهم في مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات وخان الشيح وفي الغوطة بعد حملات قصف متبادل بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة.