أبو الغيط : الخطة الأمريكية للسلام مخيبة للآمال

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الخطة الأمريكية للسلام مخيبة للآمال.

وقال أبو الغيط خلال جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب : "نريد بلورة موقف عربي موحد إزاء خطة ترمب للسلام"، واصفاً الخطة الأمريكية بأنها "مخيبة للآمال".

وأضاف: "ندرس كل ما يطرح علينا ومن حقنا أن نقبل أو نرفض".

وأشار إلى أن "إسرائيل تفهم الخطة الأمريكية للسلام بمعنى الهبة، ولا يمكن العودة للتفاوض بناء على الحد الأدنى لحقوق الفلسطينيين".

ودعا أبو الغيط الفلسطينيين إلى "إنهاء الانقسام الداخلي لمواجهة التحديات".

وتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلاً ، "لو كانت أمريكا طرفا في اتفاق أوسلو لما تم".