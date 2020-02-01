طائرة أردنية تجلي 71 طالباً عربياً من مدينة ووهان

المصدر: البيان الإلكتروني

أجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية فجر السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، مركز فيروس "كورونا"، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "الطائرة التي وجه الملك عبد الله الثاني بإرسالها، وصلت فجر السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا".

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة، قوله إن "الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا، و7 طلاب من فلسطين و3 من سلطنة عمان و3 تونسيين وبحرينياً ولبنانياً، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة".

وأوضح الوزير أن "الطلاب سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير (الحكومي في عمان) لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي".