المصدر: برلين - د.ب.أ

أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول خطة السلام من أجل ليبيا، وفق ما أعلن الكرملين في موسكو والحكومة الألمانية في برلين، أمس.

ووفق بيانات الكرملين، طالبت ميركل وبوتين بجهود دولية أكبر لإنهاء الخلافات في ليبيا وبدء حوار سياسي لحل النزاع. وطالب بوتين بتنسيق الاتفاقات التي تم إبرامها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع أطراف النزاع الليبي، موضحاً أن هذا الإجراء ضروري من أجل تأكيد لاحق لهذه الاتفاقات عبر مجلس الأمن الدولي. وكانت 16 دولة ومنظمة دولية اتفقت في برلين قبل أسبوعين على إجراءات تهدف إلى إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي سواء عبر توريد أسلحة أو إرسال مرتزقة، والتمهيد لعملية سلام في البلاد.