اتفاق ثلاثي على خطة ملء سد النهضة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل. وقالت الوزارة في بيان إنه جرى التوصل لاتفاق بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي. وأشار البيان إلى آخر جولة من المفاوضات التي عقدت بواشنطن على مدار أربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ من الشهر الجاري.

وأوضح أنه صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث يشير لتوصل الوزراء إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء. كما توصل الوزراء إلى اتفاق أيضاً، وفق البيان، بشأن الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

وحسب البيان، اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.