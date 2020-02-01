الإمارات تدين التدخل في شؤون الدول الإسلامية

المصدر: واغادوغو - وام

أكدت الإمارات أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حُسن الجوار، والعمل المشترك بين كافة الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية، معربة عن إدانة الانتهاكات والتدخلات الأجنبية في بلداننا العربية كالأزمات في اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وكافة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول. وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في كلمة الدولة في مؤتمر مجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بوركينا فاسو، على ضرورة الوصول لحلول سلمية لهذه الأزمات.

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