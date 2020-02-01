غارات إسرائيلية على غزة

المصدر: القدس المحتلة - وام

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، سلسلة غارات عنيفة على مواقع متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بوقوع نحو 10 غارات كانت عنيفة جداً، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.

على صعيد آخر، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة الفجر، وأطلقت الأعيرة المطاطية صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم.

وأفاد شهود عيان باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة فلسطينيين من باحات المسجد الأقصى وإعاقة وصول سكان القدس إلى المسجد الأقصى، عبر إيقاف الحافلات المتجهة إلى هناك وإجراء تفتيش أمني للمصلين.