سنغافورة توقف إصدار التأشيرات للصينيين

المصدر: سنغافورة - د.ب.أ

أعلن مسؤولون في حكومة سنغافورة قراراً، بأثر فوري، بوقف إصدار التأشيرات للسائحين الصينيين، وإلغاء التأشيرات التي صدرت بالفعل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين. حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» أمس.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحافي أمس إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين من سنغافورة، مشيرين إلى أنه ليس هناك أي حالة حرجة ضمن الـ 13 حالة التي تأكد إصابتها حتى الآن. وأوضح المسؤولون أن سنغافورة ستتخذ تدابير سريعة ضد أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة. وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان أنه تم اتخاذ إجراءات في ظل تنامي احتمال انتقال عدوى الفيروس القاتل من خلال المسافرين القادمين من مناطق أخرى من الصين.