عُمان والبحرين تنصحان بتجنب السفر إلى الصين

المصدر: مسقط، المنامة - وكالات

نصحت وزارة الصحة العمانية أمس بتجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور على موقعها في «تويتر» «ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية».

وفي السياق ذاته، دعت الخارجية البحرينية أمس في منشور مماثل مواطنيها إلى عدم السفر إلى الصين. وقالت الخارجية في منشورها «تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع مواطنيها الكرام إلى عدم السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى، نظراً لانتشار فيروس كورونا، وتنصح الوزارة بتفادي الدول التي انتشر فيها الفيروس».