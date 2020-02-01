الجيش السوري يسيطر على طريق دمشق حلب

المصدر: دمشق - وكالات

واصل الجيش السوري تقدمه على جهتي الأوتوستراد الدولي حلب دمشق من محاور ريفي حلب وإدلب، بعد سيطرته على عدد من البلدات والقرى، أمس.

وأكد قائد ميداني يقاتل مع الجيش السوري أن الجيش سيطر على بلدة حيش، أكبر البلدات بين مدينتي معرة النعمان وخان شيخون في ريف إدلب، بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة الذين انسحبوا من البلدة بعد تكبدهم خسائر جسيمة.

وأشار القائد الميداني إلى أن الجيش السوري سيطر أيضاً على قريتي العامرية وطبيش جنوب بلدة حيش، وتتقدم القوات باتجاه قرية معرحطاط، آخر قرية تسيطر عليها الفصائل على أوتوستراد بين مدينتي معرة النعمان وخان شيخون التي تتمركز فيها نقطة مراقبة تركية. إلى ذلك، تنامى الخلاف التركي الروسي بشأن سوريا، ففيما هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ بعملية عسكرية إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، ردّ الكرملين بالقول إن روسيا تفي بالتزاماتها تماماً في إدلب، وتشعر بقلق عميق إزاء الهجمات العسكرية هناك.