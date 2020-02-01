تونس.. الفخفاخ يرفض مقترح «النهضة»

المصدر: تونس - وكالات

جدّد رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، أمس، رفضه مقترح حركة النهضة الإخوانية بتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب.

وأكد الفخفاخ، في ثاني مؤتمر صحفي له بمقره في دار الضيافة بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس منذ تكليفه، أنه من الضروري وجود أحزاب في المعارضة وهذا مسلك ديمقراطي. وعرض رئيس الحكومة المكلف، وثيقته التي تتضمن الدعائم العامة لمقاربته الإصلاحية وآليات عملها وهيكلتها الضرورية. وأكد أنه سيعرض، اليوم السبت، وثيقته الحكومية على 10 أحزاب برلمانية باستثناء الحزب الدستوري الحر وقلب تونس من أجل المصادقة عليها، ليمر بعدها إلى تشكيل حكومته.

وأوضح أنه سيعمل على تكريس حياد الإدارة من كل التدخلات السياسية وتعزيز دور الدولة في التنمية الداخلية واستكمال المؤسسات الدستورية. وأضاف أنه سيتجه نحو سلطة لا مركزية، إضافة إلى مكافحة الفساد وإعادة تفعيل المصعد الاجتماعي المبني على التعليم.