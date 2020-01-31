515 شخصاً المستفيدين من مبادرة «الهند للإنسانية»

المصدر: نيودلهي- البيان

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «الهند للإنسانية»، التي أطلقت بالتعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة السورية والسفارة الهندية بدمشق 515 شخصاً من جرحى الحرب في سوريا والأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات.

المبادرة التي نفذها فريق طبي فني من الهند بإشراف جمعية "مهاوير لتأهيل المعوقين" الهندية أسهمت بتقديم أطراف صناعية علوية وسفلية للمستفيدين بشكل مباشر ضمن معهد التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في دمشق من خلال قوائم اسمية أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعيتي خطوة للأطراف الصناعية والتميّز لكفالة اليتيم.