تنفيذ مشروع توثيق شارع فؤاد في الإسكندرية سنة 2017

المصدر: القاهرة- البيان

تم البدء بتنفيذ مشروع توثيق شارع فؤاد في الإسكندرية سنة 2017، ويأتي ضمن مشروع واسع النطاق يهدف لتوثيق مدينة الإسكندرية، ويحمل عنوان «الأرض إسكندرية»،

حيث لا يقتصر المشروع على التقاط الصور الفوتوغرافية، بل الاستهانة بتقنية الفيديو حتى يتم إبراز كل تفاصيل المكان، كما تم العمل على إضافة لمسة فنية على الصور الفوتوغرافية، حتى تبدو وكأنها لوحات مرسومة. وتتميز مباني شارع فؤاد بطراز العمارة اليوناني أو الفن الإيطالي المعماري «الفلورنسي»، ومن أبرزها دار أوبرا الإسكندرية التي بناها المعماري الفرنسي جورج بارك.