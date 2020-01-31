العراق يستأنف عملياته مع التحالف الدولي

المصدر: بغداد-البيان،وكالات

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق، أمس، القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي في محاربة داعش.

وقال في بيان له «بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه».

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية للبلاد للدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير الجاري والذي أسفر عن إصابة 50 جندياً أمريكياً.

في غضون ذلك، جرح 15 شخصاً، أمس، بمواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد. واستهدفت قوات الأمن العراقية بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.