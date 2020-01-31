ميليشيا الحوثي تتكبّد هزائم كبيرة في جبهة نهم

المصدر: عدن- البيان- وكالات

تكبدت ميليشيا الحوثي، أمس، هزائم كبيرة في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. في وقت شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت تعزيزات الميليشيا في اب.

وأوضحت مصادر أن الحوثيين تعرضوا للهزائم في جبهة نهم بعد أن انتقلت المعركة إلى المناطق المفتوحة أسفل فرضة نهم، وشن الحوثيون لليوم الثالث عدة هجمات على مواقع الجيش الوطني أسفل فرضة نهم، إضافة إلى تنفيذ عدة التفافات، لكن كل تلك المحاولات تنتهي بالفشل، طبقاً للمصادر. في سياق متصل كشف مصدر عسكري، أن مجاميع مسلحة من الحوثيين، شنت هجوماً على ميسرة الجيش الوطني باتجاه معسكر طارق في جبهة نهم، حيث سمح الجيش الوطني لتلك الميليشيا بالتوغل بعد مناوشات بسيطة، ليتم محاصرتها والإجهاز عليها.

و في الضالع فقد نفدت قوات التحالف في جبهة شمال غرب المحافظة هجوما مباغتا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبال العود التابعة لمديرية النادرة محافظة اب

مصرع قيادي

وبالتزامن لقي قيادي ميداني كبير في ميليشيا الحوثي مصرعه مع عدد من مرافقيه من عناصر افي جبهة حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، حيث سعت الميليشي الى فتح جبهة جديدة في أطراف محافظة الضالع لتخفيف الضغط على مواقعها في الجبهات الأخرى وذكرت مصادر عسكرية ان مواجهات عنيفة تدور بين القوات المشتركة والميليشيا منذ فجر امس تمكنت خلالها وحدات القوات المشتركة من صد هجوم واسع نفذته الميليشيا باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض جنوبي بلدة حبيل يحيى. وفي جبهة الفاخر، شمالي غربي محافظة الضالع لقي عدد من عناصر الميليشيا مصرعهم وبينهم خمسة من القناصة ، بعد أن حاولت هذه العناصر التسلل والتمركز بمبان خالية من السكان، بأطراف سوق مدينة الفاخر .