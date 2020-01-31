الشعبة البرلمانية في اجتماع «التعاون الإسلامي»

المصدر: واغادوغو - البيان

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الدورة 22 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضمن أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد، المنعقدة في واغادوغو ببوركينا فاسو خلال الفترة 27 30- يناير الجاري. ومثّل وفد الشعبة البرلمانية، حميد علي العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وأكّد الشامسي أنّ الاجتماع اعتمد تقرير الأمين العام والتقارير المالية للجان الدائمة، والترشيحات للمجموعات المختلفة، والاطلاع على البنود الطارئة التي تقدمت بها عدد من الشعب البرلمانية، والتي حظيت بدعم الشعبة الإماراتية كونها تتعلق بآخر التطورات في المنطقة، لاسيّما على صعيد القضية الفلسطينية، وإعلان خطة السلام.

كما تمّ خلال الاجتماع، انتخاب أعضاء هيئة المكتب من المجموعة العربية والآسيوية والمقرر، إذ انتخب عضو الشعبة البرلمانية الكويتية كنائب للرئيس عن المجموعة العربية، وعضو الشعبة البرلمانية الإيرانية كنائب ثاني للرئيس عن المجموعة الآسيوية، فضلاً عن انتخاب عضو الشعبة البرلمانية لبوركينافاسو كمقرر.

واطلع المشاركون على تقرير الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قریشی نياس، عن أعمال الاتحاد خلال المرحلة الماضية، فيما تمت دراسة واعتماد تقارير اللجنة التنفيذية لاجتماعيها 42 و 43 والاجتماع الاستثنائي الثالث وملحقاتها. وتم استعراض جدول أعمال الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد، حيث تمّ تقديم طلب إضافة بند على جدول أعمال المؤتمر بشأن إصدار بيان خاص حول القضية الفلسطينية، كما تم اقتراح إنشاء لجنة فرعية خاصة بالأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والتطرف.