عباس لنتانياهو: الصفقة إلغاء لتفاهمات أوسلو

أفادت القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسالة «شديدة اللهجة» إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن».وأضافت أن الرسالة جاء فيها أن «خطة السلام الأمريكية هي بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني». كما هدد عباس بأنه «سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة». وذكرت القناة أن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ اجتمع بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وسلمه الرسالة. (تل أبيب- د.ب.أ)

طباعة Email لينكدين Pin Interest Whats App