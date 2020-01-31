طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

المصدر: غزة - وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، عدة أهداف متفرقة من قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية بالقرب من وادي السلقا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بعدد من الصواريخ وقصفت موقعاً غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وعزّز الجيش الإسرائيلي قوّاته المنتشرة في الضفّة الغربيّة المحتلّة وعلى الحدود مع قطاع غزّة. وبعد إعلانه نشر تعزيزات، قال الجيش الإسرائيلي إنّ صاروخاً أُطلق من غزّة باتّجاه إسرائيل، هو الأوّل منذ أن كشف ترامب خطّته وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن.