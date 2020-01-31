أمريكا تسعى لتأخير خطوة إسرائيل ضم المستوطنات

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

بعد يومين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، تطفو على السطح تساؤلات عدة عما إذا كانت إسرائيل ستباشر بتنفيذ بنود الخطة على الأرض، في الوقت الذي يواصل الفلسطينيون الرافضون للخطة الاحتجاج.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر إن واشنطن لا تريد أي خطوات على الأرض قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس المقبل.

وفي مقابلة مع شركة «جيزارو ميديا» التابعة لمجموعة المخاطر السياسية البارزة في مجموعة «أوراسيا»، قال كوشنر: «أملنا أن ينتظروا إلى ما بعد الانتخابات».