الجزائر تعرض استضافة مؤتمر للمصالحة الليبية

المصدر: أ ف ب

عرضت الجزائر أمس الخميس استضافة "مؤتمر للمصالحة الوطنية" بين طرفي النزاع في ليبيا، وفق ما أعلنت لجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة "ايجاد حلول" للنزاع الذي يشهده هذا البلد.

وقال وزير خارجية الكونغو جان كلود نغاكوسو إن "اللجنة اخذت علما بعرض الجزائر استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية"، وذلك خلال تلاوته بيانا ختاميا اثر اجتماع عقدته اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الأزمة في ليبيا في برازافيل.

وأورد البيان أن "اللجنة أخذت علما بعرض الجزائر بهدف تحقيق تقارب بين مختلف وجهات النظر ودعم العودة إلى المفاوضات، انسجاما مع قرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة حول المصالحة في ليبيا".

وأضاف أن "اللجنة أعلنت تأييدها الحوار السياسي الليبي، مذكرة بضرورة إجراء حوار جامع يضم كل الأطراف الليبيين بهدف وقف النزاع والسعي إلى حل ليبي للأزمة".

وتتأثر افريقيا بشكل مباشر بتداعيات النزاع في ليبيا وتسعى إلى اسماع صوتها في هذا الملف.