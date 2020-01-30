الشرعية تدمّر آليات عسكرية للميليشيا في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

دمّرت القوات المشتركة في اليمن، آليات عسكرية لميليشيا الحوثي، ما أسفر عن مقتل وإصابة ثمانية من عناصر الميليشيا عند خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في خطوط التماس بمدينة الحديدة .

وفي جبهة الدريهمي جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، أنّ مدفعية اللواء الثاني حراس الجمهورية دمّرت مدفعاً للميليشيا الحوثية في محيط الدريهمي لحظة استهدافه قرى آهلة بالسكان.

وفي الحديدة، دمرت مدفعية اللواء الثالث حراس الجمهورية، جرافة وقتلت وجرحت ثلاثة من عناصر الميليشيا لحظة استحداثهم خندقاً قريباً من خط التماس في شارع صنعاء. وفي جبهة كيلو16 شرق المدينة لقي ثلاثة قناصة حوثيين مصرعهم بعد رصد دقيق لمصادر نيرانهم التي كانت تستهدف مواقع القوات المشتركة.

إلى ذلك، نفى قائد قوات خفر السواحل في البحر الأحمر، العقيد عبدالجبار الزحزوح، الأكاذيب والافتراءات التي روّجتها ميليشيا الحوثي عن تعرّض بيئة جزر أرخبيل حنيش للتدمير.

وأكّد الزحزوح، بأنّ قوات خفر السواحل ومنذ تسلمها لمهامها في أكتوبر الماضي تقوم بتأدية واجبها الوطني بتأمين الجزر من خلال الدوريات والزوارق البحرية لحماية الممرات المائية والتجارة الدولية، ومنع التهريب والاصطياد غير المشروع المدمر للبيئة البحرية والشعب المرجانية، وتقوم بأداء واجبها بهذا الشأن على أكمل وجه.

وجزم الزحزوح وجود أي قوارب تقوم بالاصطياد غير المشروع في أرخبيل حنيش أو غيرها من الجزر التي تخضع لسيطرة قوات خفر السواحل، مشيراً إلى أنّه تم اعتراض أكثر من زورق حاولت الاصطياد غير المشروع في المياه اليمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.