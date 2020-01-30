إحباط دعوى بهولندا ضد قائد سابق لجيش الاحتلال

المصدر: (لاهاي - رويترز)

قضت محكمة هولندية أمس، بعدم الاختصاص بنظر دعوى ضد بيني غانتس القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي رفعها هولندي من أصل فلسطيني فقد ستة من أقاربه أثناء قصف قطاع غزة في عام 2014.

وأقام إسماعيل زيادة الدعوى بموجب قواعد عالمية للاختصاص القضائي. ويمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالاختصاص القضائي العالمي في جرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب أن تحقق في هذه الجرائم وتلاحق أشخاصاً قانونياً بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة.

وكان غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من 2011 وحتى تقاعده في 2015. وكان في منصبه خلال حرب عام 2014 ضد نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة، عندما حدثت الواقعة.

وغانتس هو الخصم الأساسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الانتخابات التي ستجرى في إسرائيل يوم الثاني من مارس.