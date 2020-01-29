خادم الحرمين يؤكد لعباس موقف السعودية الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً أمس، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الفلسطسني موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

من جهته، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.