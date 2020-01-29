الرئيس الجزائري تبون يعقد اجتماعا عسكريا في وزارة الدفاع الوطني

المصدر: (الجزائر- وكالات)

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لأول مرة، اجتماعاً بمقر وزارة الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتم استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، من طرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، مرفوقاً بالأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى رؤساء دوائر وزارة الدفاع وأركان الجيش الوطني الشعبي.

ووقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني دقيقة صمت ترحماً على روح ضحيتي سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي وعلى روح الفقيد أحمد قايد صالح. وثمّن الرئيس الجزائري دور الجيش في الحفاظ على الأمن، حيث إنه عين ساهرة على سلامة الحدود وأمن البلاد.