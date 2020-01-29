لينا.. مدونة ودعتها تونس في جنازة وطنية

المصدر: تونس - الحبيب الأسود)

ودعت تونس، أمس، في جنازة وطنية الناشطة والأستاذة الجامعية الشابة لينا بن مهني، ووريت الثرى في مربع الشهداء بإذن خاص من الرئيس قيس سعيّد.

ومثلت الجنازة التي حضرتها أعداد غفيرة من التونسيين، تكريماً للشابة التي واجهت المرض منذ طفولتها، إلى أن فارقت الحياة أول من أمس الاثنين. وأدى الرئيس التونسي زيارة إلى منزل أسرة لينا لتقديم واجب العزاء محيي نضالها في سبيل قيم الحرية والديمقراطية وصمودها في وجه المرض.

ونعت أحزاب سياسية تونسية ومنظمات وطنية المدونة الراحلة التي عانت من مرض مزمن في الكلى، وتوفيت عن 37 عاماً. وكانت والدتها قد تبرعت لها بكلية في العام 2007 لكن دون جدوى.

وعرفت لينا كناشطة حقوق إنسان ومدونة وأستاذة جامعية في اللغة الإنجليزية وعضوة سابقة في الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، وكمعارضة لنظام زين العابدين بن علي من خلال مدونتها «بنية تونسية» التي تم حجبها عدة مرات قبل الثورة التونسية.

كما ساهمت في التغطية الإعلامية عبر الإنترنت لثورة تونس، حيث توجهت إلى مدينة الرقاب لتغطي انتفاضة سيدي بوزيد، إذ قامت بنشر صور المتظاهرين ضد النظـام.

وفي العام 2013 تم إدراجها ضمن «أقوى 100 امرأة عربية».