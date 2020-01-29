إدارة ترامب تعتزم تعليق مساعدات لبنان

المصدر: عواصم - وكالات

كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لإيقاف جميع المساعدات إلى لبنان، بعد تشكيل حكومة حسان دياب.

وأوضح التقرير أن الانقسامات الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول المساعدات الأمريكية إلى لبنان قد انتهت، وأن المساعدات سيتم إيقافها جميعا بعد اعتماد الحكومة.

وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «فري بيكون» المتخصصة بقضايا الأمن القومي الأمريكي. وأكدت الصحيفة أن الجميع في الإدارة الأمريكية متفق على أن الحكومة الجديدة تحت سيطرة حزب الله، وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع تحدثت إلى الصحيفة.

وأوضح التقرير أن تحذيرات وزارة الخارجية للكونغرس بأنها ستلتزم بوقف المساعدات المالية للبنان إذا ذهبت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى حزب الله أصبحت الآن في الواجهة. وأكدت المصادر أن تعهدات وزارة الخارجية أججت الموجة المتزايدة لتجميد كل المساعدات.

السيناتور تيد كروز الذي قاد معركة في الكونغرس ضد المساعدات غير المشروطة للبنان، قد أخذ وعوداً من الإدارة بوقف المساعدات إذا تبين أن حزب الله هو المستفيد، وفقاً لمسؤولين أمريكيين على دراية بالموضوع.