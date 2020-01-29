الأمم المتحدة تتعهد بدعم خطة على حدود 1967

المصدر: (الأمم المتحدة - رويترز )

قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان تلاه بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس يتعهد بمساعدة إسرائيل والفلسطينيين على التوصل إلى سلام قائم على قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية ورؤية الدولتين بناء على حدود ما قبل 1967.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر قراراً قبل شهر من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير2017 دعا فيه إلى إنهاء المستوطنات الإسرائيلية بتأييد 14 صوتاً وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.